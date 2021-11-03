Oğuzlar’da alt yapı çalışması 

Oğuzlar’da Evrensel Caddesi’nde yağmurların taşkınlara sebep olmasını önlemek amacıyla karayolları ve Oğuzlar Belediyesi tarafından yağmur sularının yer altına alınması çalışması yürütülüyor.

Oğuzlar’da devam eden alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizin dönüşümü için her yerde ayrı bir çalışma yürütülüyor. Evrensel Caddesi’nde karayolları tarafından yaya kaldırımı ve bordür çalışmaları ile birlikte yağmur sularının taşkınlara sebep olmasını önlemek amacıyla yağmur sularının Karaören Deresine tahliyesini sağlayacak alt yapı çalışması yapılıyor. Çalışmaların bir an önce bitmesi için belediye personellerimiz gece gündüz aralıksız çalışıyor. Bu süreçte verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı ilçe halkımızdan özür diliyoruz. Oğuzlarımızın değişimi için yaptığımız tüm çalışmalar ilçe halkımızın memnuniyeti için, Oğuzlar için gönül belediyeciliği ile halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

