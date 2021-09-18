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Oğuzlar’da Ahilik Haftası ziyaretleri
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçe esnafına ziyarette bulunarak hayırlı, bereketli işler dileklerini iletti.
Oğuzlar 18.09.2021, 13:40
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İlçe ekonomisinin temel direği olan esnaflara ziyarette bulunarak hayırlı işler dileklerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Toplumsal dayanışmanın en güzel örneği olan esnaf dayanışması sonucu ortaya çıkan ahilik kültürünün temsilcisi ilçemizin değerli esnaflarının ahilik haftasını kutlar, bereketli, bol kazançlar dileriz” dedi.
(Haber Merkezi)
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