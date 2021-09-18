Oğuzlar’da Ahilik Haftası ziyaretleri

İlçe ekonomisinin temel direği olan esnaflara ziyarette bulunarak hayırlı işler dileklerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Toplumsal dayanışmanın en güzel örneği olan esnaf dayanışması sonucu ortaya çıkan ahilik kültürünün temsilcisi ilçemizin değerli esnaflarının ahilik haftasını kutlar, bereketli, bol kazançlar dileriz” dedi.

(Haber Merkezi)