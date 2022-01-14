Oğuzlar’a Bakanlık desteği

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın Aralık ayında Kızılcahamam’da gerçekleşen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede verilen destek sözü gerçekleşti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu:

“Aralık ayında Kızılcahamam’da gerçekleştirilen gönül belediyeciliği kampında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a Oğuzlar’da devam eden projelerimiz ile ilgili bilgilendirmede bulunmamızın ardından Sayın Bakanımız destek sözü vermişti. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza yaptığımız ziyaretle projelerimize gereken destek verildi. Oğuzlarımıza desteklerinden dolayı başta gönül belediyeciliğinin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanımıza teşekkür ederiz.” (Haber Merkezi)

