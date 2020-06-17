Oğuzlar tarımı değerlendirildi

Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile bir araya gelen heyet, ilçenin en büyük gelir kaynağı olan Oğuzlar77 cevizi hakkında Muzaffer Yıldırım'dan bilgi aldı. İlçeye yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Ceviz diyarı memleketimizin tarımsal alanda kalkınması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda uzman görüşleri rehberliğinde hareket ederek İlçemizi daha ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda ilçemize yaptığınız ziyaretten dolayı teşekkür ederim" dedi.(Haber Merkezi)