Oğuzlar tarımı değerlendirildi
Önceki Dönem AK Parti Çorum Milletvekili, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İlksen Ceritoğlu Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, TOÇBİRSEN Çorum Temsilcisi Arzu Özkader, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Canbaz ve akademisyenler, Oğuzlar'ı ziyaret ederek ilçe tarımının gelişimine yönelik incelemelerde bulundu.
Oğuzlar 17.06.2020, 21:00
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Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile bir araya gelen heyet, ilçenin en büyük gelir kaynağı olan Oğuzlar77 cevizi hakkında Muzaffer Yıldırım'dan bilgi aldı. İlçeye yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Ceviz diyarı memleketimizin tarımsal alanda kalkınması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda uzman görüşleri rehberliğinde hareket ederek İlçemizi daha ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda ilçemize yaptığınız ziyaretten dolayı teşekkür ederim" dedi.(Haber Merkezi)
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