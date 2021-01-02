Oğuzlar Nüfus Müdürü Halim Yılmaz vefat etti

Oğuzlar'da Nüfus Müdürü olarak görev yapan ilimiz Alaca nüfusuna kayıtlı 2 çocuk babası Halim Yılmaz, bir süredir devam eden amansız hastalığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Boğazkale ve Oğuzlar ilçelerinde uzun yıllar nüfus müdürü olarak görev yapan Halim Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 10 yıldır Oğuzlar’da görev yapan Yılmaz emekliliğine az bir zaman kala bağırsak kanserine yakalanmıştı. Halim Yılmaz’ın cenazesi önceki gün Çorum’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)