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Oğuzlar - İskilip sahil yolu için teknik çalışma başladı

Oğuzlar-İskilip Sahil Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için Oğuzlar Belediyesi çalışmalarına hız verdi.

Oğuzlar - İskilip sahil yolu için teknik çalışma başladı

Oğuzlar-İskilip Sahil Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için Oğuzlar Belediyesi çalışmalarına hız verdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:55
Oğuzlar - İskilip sahil yolu için teknik çalışma başladı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım 'ın, Oğuzlar ve bölgenin turizm ile gelişip kalkınmasını sağlayacağını belirttiği Sahil Yolu Projesi için İskilip Kaymakamlığı’nda Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü Mühendisleri, İskilip Belediye Başkanı, Uğurludağ Belediye Başkanı, Oğuzlar Belediye Meclis Üyesi ve Oğuzlar Belediyesi teknik ekipleri ile toplantı gerçekleşti.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, " Sahil Yolu Projesi Oğuzlar, İskilip, Uğurludağ, Laçin, Dodurga, Çankırı'nın birbiri ile ulaşım ağını geliştirip bölgenin saklı cenneti olan Oğuzlarımızın da kabuğunu kırmasını sağlayacak bir proje. Bacasız sanayi turizm ile bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarması ilimizin de kalkınmasını sağlayacaktır. İlçemizin, bölgemizin, İlimizin kalkınması için bu projenin onaylanıp hayata geçirilmesinin gerekliliğine olan inancımızla bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz, projeye destek olan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum "dedi. (Haber Merkezi)

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