Oğuzlar, geleceğe nefes verdi
Oğuzlar’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında 100 adet fidan toprakla buluştu.
Oğuzlar Orman İşletme Şefliği tarafından Oğuzlar’da gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, Oğuzlar Orman İşletme Şefi Hale Karadaş, ilçe idare amirleri ve Oğuzlar halkı katıldı.
“Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun”, “Umutlarınızı Fidan Dikerek Yeşertin” sloganlarıyla fidan dikmenin önemine vurgu yapılan etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Yarınlarımızı yeşertmek, sürdürülebilir bir dünya için ormanlarımızı korumak, yeni fidanlar dikmek dünyamızın geleceğine bırakacağımız mirastır. Atalarımızdan devraldığımız mirası gelecek kuşaklara aktarırken geleceğimize yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerekmektedir. Etkinliği gerçekleştiren İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ne, Oğuzlar Orman İşletme Şefliği’ne ve tüm katılımcılara bu anlamlı etkinlik için Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)
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