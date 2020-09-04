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Oğuzlar fotoğrafları yarın AHL Park’ta sergilenecek

Oğuzlar’ın tanıtımı amacıyla ilçe gençleri tarafından kurulan Oğuzlar Gençlik Konseyi, bu yıl 2. fotoğraf yarışmasını düzenledi.

Oğuzlar 04.09.2020, 09:47
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Oğuzlar fotoğrafları yarın AHL Park’ta sergilenecek

Konsey yöneticilerinden Yılmaz Eren Kabak, yarışmaya katılan fotoğrafların, yarın saat 10.30’da AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde sergileneceğini bildirdi. (Haber Merkezi)

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