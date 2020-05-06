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Oğuzlar’ daki TOKİ konutları yarın sahiplerini bulacak

TOKİ tarafından Oğuzlar’da inşaa edilecek konutlar için ”Hak Sahipliği Belirleme Kurası” 07 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda çekilecek. Çekiliş TOKİ ‘nin facebook, twitter ve youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Hak sahipleri detaylı bilgiye http://talep.toki.gov.tr/ sitesinden ulaşabilecekler.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:10
Oğuzlar’ daki TOKİ konutları yarın sahiplerini bulacak

İlçede yapılacak TOKİ Konutları ile ilgili bilgilendirmede bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçemizde de yapılacak sosyal konutlar için 7 Mayıs’ta saat 10.00'da çekiliş yapılacaktır. İlçemizin TOKİ’ ye kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı ‘ya ve AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Ali Ekmekçi’ ye teşekkür eder, TOKİ‘nin ilçemize hayırlı olmasını dilerim “dedi. (Haber Merkezi)

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