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Oğuzlar'da su sorununa çözüm arayışı

Oğuzlar Belediyesi tarafından İlçenin su sorununu çözmek için çalışmalar devam ediyor. Oğuzlar'da yaşanan su sorunu ile mücadele aralıksız sürüyor.

Oğuzlar'da su sorununa çözüm arayışı

Oğuzlar Belediyesi tarafından İlçenin su sorununu çözmek için çalışmalar devam ediyor. Oğuzlar'da yaşanan su sorunu ile mücadele aralıksız sürüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 21:10
Oğuzlar'da su sorununa çözüm arayışı

Çifte Değirmenler Mevkiinde İlçeye yeni içme suyu hattı kazandırmak için başlatılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; " Göreve geldiğimiz ilk günden beri su cenneti memleketimde su sorunu yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız demiştik ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni hat çalışmalarını başlattığımız Çifte Değirmenler Mevkiinde kazı çalışmaları başlattık. En kısa sürede bu hattı da hizmete sunarak susuzluk ile mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Gönül Belediyeciliği ile memleketimize hizmet için aralıksız çalışıyoruz "dedi. (Haber Merkezi)

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