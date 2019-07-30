Oğuzlar'da su sorununa çözüm arayışı

Çifte Değirmenler Mevkiinde İlçeye yeni içme suyu hattı kazandırmak için başlatılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; " Göreve geldiğimiz ilk günden beri su cenneti memleketimde su sorunu yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız demiştik ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni hat çalışmalarını başlattığımız Çifte Değirmenler Mevkiinde kazı çalışmaları başlattık. En kısa sürede bu hattı da hizmete sunarak susuzluk ile mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Gönül Belediyeciliği ile memleketimize hizmet için aralıksız çalışıyoruz "dedi. (Haber Merkezi)