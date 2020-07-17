Oğuzlar'da şehitler anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Oğuzlar'da şehitleri anma etkinlikleri düzenlendi.
Şehitler için Merkez Camii'nde mevlid-i şerif okunması ile başlayan etkinliklerde, Oğuzlarlı Şehitler Hüseyin Damar, Murat Keleş ve Zekeriya Şahin kabirleri başında anılarak dualar edildi. Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar, İlçe Müftüsü Muharrem Düzenli, İlçe İdare Amirleri ve Oğuzlarlı vatandaşların katılımıyla gerçekleşen şehitlik ziyaretlerinin ardından 1994'te Bingöl- Adaklı'da teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Hüseyin Damar'ın ailesi ziyaret edildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda da saat 20. 00'de törenler devam etti.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Türk Milletinin birliği ve beraberliğini parçalamaya çalışıp, milli iradeyi darbe ile baskı altına almaya çalışan hainlere karşı millet olarak birlik ve beraberliğimizi gösterip darbelere geçit vermeyeceğimizi gösterdiğimiz 15 Temmuz 'un yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranla yad ediyoruz " dedi.
(Haber Merkezi)
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24