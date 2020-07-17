Oğuzlar'da şehitler anıldı

Şehitler için Merkez Camii'nde mevlid-i şerif okunması ile başlayan etkinliklerde, Oğuzlarlı Şehitler Hüseyin Damar, Murat Keleş ve Zekeriya Şahin kabirleri başında anılarak dualar edildi. Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar, İlçe Müftüsü Muharrem Düzenli, İlçe İdare Amirleri ve Oğuzlarlı vatandaşların katılımıyla gerçekleşen şehitlik ziyaretlerinin ardından 1994'te Bingöl- Adaklı'da teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Hüseyin Damar'ın ailesi ziyaret edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda da saat 20. 00'de törenler devam etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Türk Milletinin birliği ve beraberliğini parçalamaya çalışıp, milli iradeyi darbe ile baskı altına almaya çalışan hainlere karşı millet olarak birlik ve beraberliğimizi gösterip darbelere geçit vermeyeceğimizi gösterdiğimiz 15 Temmuz 'un yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranla yad ediyoruz " dedi.

(Haber Merkezi)