Oğuzlar'da 2. halk buluşması

Çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen halk buluşmasında Belediye Başkanı Yıldırım; faaliyetler, bütçe, projeler ve projelere ilişkin ilçe halkına yapılan anketin değerlendirmesini yaparak talep ve istekleri dinledi.

Belediye Başkanı Yıldırım; "Daha Başkent Ankara'da bazı ilçelerde bile olmayan doğalgaz şuanda ilçemizde var. İlçemize TOKİ kazandıracağımızı söylemiştik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin sosyal konut projesi içerisinde Oğuzlarımız da 100 konut ile yer aldı ve İlçemizde TOKİ için yer tahsisi yaptık, çalışmalar başladı ve 136 başvuru alındı.

Her zaman ilçe halkımızın talep ve isteklerini önemsedik. Belediyemize verilen 133 talep dilekçesinin 105'inin talebini yerine getirdik, 22 dilekçe teknik personelimizce incelenmek üzere sıraya alınmış, 6 dilekçe bireysel talep olduğu için olumsuz cevap verilmiştir.

Altın Koz Sosyal Tesislerimizin her dönem faaliyette kalmasını sağladık, kapalı teras alanı yaparak genişlettik, canlı müzik başlattık, tesisimizdeki 2 adet su bisikletine ilave olarak 4 bisiklet daha aldık.

Eski halk eğitim binamızda tadilat yapıp binanın tekrar hizmete geçmesini sağladık.

Tanker dolum alanında ıslah çalışmaları yaptık.

İnderesi, Çifte Değirmenler, Otman- Söküaltı Mevkilerinde içme suyu çalışmaları yapıp ilçemize yeni içme suyu kaynakları kazandırdık.

Kurban bayramı öncesinde işçilerimizle bir raya gelip ikramiyelerini ödedik. İlçemizde yıkılma tehlikesi ile güvenliği tehdit eden 44 bina tespit edip 33'ünün yıkımını gerçekleştirdik. Buralardan çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Muhtarlarımız ile düzenli olarak toplantılar yapıp mahallelerimiz ve köylerimizin taleplerini dinledik, çözümü konusunda gerekli çalışmaları yaptık. İlçemizi doğalgaz ile buluşturup abonelikleri aldık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın katılımıyla doğalgaz açılış töreni gerçekleşti. Kızılcapelit Mahallemizde 3 km asfalt çalışması yaparak asfalta kavuşturduk.

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Çorum'a yaptığı ziyarette kıyı kenarı çizgisi talebimizi ilettik. Bakanımız tarafından onaylandı ve Obruk Barajının tüm sahilini kapsayacak şekilde proje onaylandı ve Valiliğimiz tarafından çalışmaları başladı.

Yamaç paraşütü sporcuları için atlayış ve iniş pisti yaptık, yamaç paraşütü sporcularının ilçemize ilgisini çekmek için 17. Geleneksel Ceviz Festivali - Kültür ve Sanat Etkinliklerimize onları davet ettik.

Cevizimizin ve Oğuzlarımızın tanıtımı için sürekli çalıştık, çalışıyoruz. 17. Geleneksel Ceviz Festivali- Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenledik, ATO 'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen " Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası"ndaki Çorum standında Oğuzlarımızın yöresel ürünleri ile yer aldık.

İlçemizde 55 yıldır itfaiye, cenaze aracı gibi araçların muhafazası için olmayan kapalı garajı kısa bir sürede yapıp hizmete kazandırdık.

Her fırsatta hemşerilerimiz ile bir araya geldik, Belediyemizin kapılarını her zaman açık tutup onların taleplerini dinledik sohbet ettik, şehitlerimizin emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi her zaman ziyaret edip onlarla bir araya geldik " şeklinde açıklamalarda bulundu. (Haber Merkezi)