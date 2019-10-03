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Oğuzlar Ceviz Festivali başlıyor 

Oğuzlar Belediyesi tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen Ceviz Festivali, 4-5 Ekim tarihlerinde yapılacak. 

Oğuzlar Ceviz Festivali başlıyor 

Oğuzlar Belediyesi tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen Ceviz Festivali, 4-5 Ekim tarihlerinde yapılacak. 

03 Ekim 2019 Perşembe 10:50
Oğuzlar Ceviz Festivali başlıyor 

4 Ekim Cuma günü saat 14.00’te açılış ve kortej yürüyüşü ile başlayacak olan Ceviz Festivali, çocuk tiyatrosu, çocuk etkinlikleri ve sihirbaz gösterileri ile devam edecek. Aynı gün saat 19.00’da Ali Somuncu’nun sahne alacağı halk konseri programı yapılacak. 
5 Ekim Cumartesi günü ise, doğa yürüyüşü, paraşüt gösterisi etkinliklerine yer verilecek. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda Ayla filminin izlenmesiyle son bulacak. (Haber Merkezi)

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