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Oğuzlar Belediyesi'nden yoğun kar mesaisi
Oğuzlar 'da kar yağışı dolayısıyla ilçe halkının mağduriyet yaşamaması için aralıksız kar mesaisi yapılıyor.
Oğuzlar 26.12.2021, 18:40 27.12.2021, 22:08
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İlçenin engebeli yapısından dolayı yayaların ve araçların kar koşullarından etkilenmemesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemiz eğimli arazisinden dolayı zorlu bir coğrafyaya sahip. Bu durumdan dolayı kış koşullarında hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerimiz tarafından yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütülüyor. Gece-gündüz fedakârca çalışan tüm belediye personellerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)
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