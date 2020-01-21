Oğuzlar Belediyesi’nden vatandaşa yatırım anketi

Oğuzlar Belediyesi görevlilerince yapılan anket çalışması ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Her zaman ilçemiz için en iyisini yapıp ilçemizi daha ileriye götürmenin gayreti ile hareket ediyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken de şeffaf ve demokratik belediyecilik anlayışı gereği halkın fikrini sorup onlarla istişare ederek hep birlikte karar veriyoruz” diye konuştu.

Yapılmasın planlanan 3 projenin önceliğini belirlemek ve ilçe halkına yönelik yapılması istenen farklı projeleri olup olmadığını öğrenmek adına anket çalışması yaptıklarını söyleyen Muzaffer Yıldırım; “Anket sonuçlarına göre önceliğimizi belirlemenin yanı sıra bizlere farklı bakış açıları kazandıracak fikirler çıkmasını umuyorum. Büyüyen, gelişen, çağın gereklerine göre ilerleyen bir Oğuzlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)