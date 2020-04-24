Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98759
ALTIN
387.162
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6314
EURO
7.5498
Camiye gelenlere polis uyarısı
Camiye gelenlere polis uyarısı
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
Balkonlarda 23 Nisan coşkusu
Ben Bir Çocuğum - TED
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Oğuzlar Belediyesi’nden kitap ve boyama seti

Oğuzlar Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmesi için 23 Nisan’da kitap ve boyama seti hediye edildi.

24 Nisan 2020 Cuma 21:09
Oğuzlar Belediyesi’nden kitap ve boyama seti

Oğuzlar Belediyesi tarafından “koronadan korunun, kitaplara sığının” düşüncesinden hareketle Oğuzlar’da korona tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan 20 yaş altı çocuklar ve gençlere kitaplar ve boyama setinden oluşan hediyeler dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Okul öncesi öğrencilerimize boyama kitapları ve boya seti, ilkokulda ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarımıza seviyelerine göre hikâye kitapları ve öyküler, lisede öğrenim gören çocuklarımıza ve gençlerimize de romanlardan oluşan hediyelerimizle onların evde geçirdiği zamanda sıkılmamalarını, kaliteli zaman geçirmelerini hedefledik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı yarınlara ulaşması için koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için kurallara uyarak evden çıkmamalarını diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Oğuzlar'da 23 Nisan coşkusu sosyal medyada
Oğuzlar'da 23 Nisan coşkusu sosyal medyada
Oğuzlar’da “Sosyal medya…”
Oğuzlar’da “Sosyal medya…”
Oğuzlar'da koronavirüs tedbiri
Oğuzlar'da koronavirüs tedbiri
“Zafere ulaşmanın adıdır Çanakkale”
“Zafere ulaşmanın adıdır Çanakkale”
Oğuzlar’da virüs önlemi
Oğuzlar’da virüs önlemi
Oğuzlar’da doğalgaz 2. etap çalışmaları başladı
Oğuzlar’da doğalgaz 2. etap çalışmaları başladı

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim