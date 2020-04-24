Oğuzlar Belediyesi’nden kitap ve boyama seti

Oğuzlar Belediyesi tarafından “koronadan korunun, kitaplara sığının” düşüncesinden hareketle Oğuzlar’da korona tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan 20 yaş altı çocuklar ve gençlere kitaplar ve boyama setinden oluşan hediyeler dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Okul öncesi öğrencilerimize boyama kitapları ve boya seti, ilkokulda ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarımıza seviyelerine göre hikâye kitapları ve öyküler, lisede öğrenim gören çocuklarımıza ve gençlerimize de romanlardan oluşan hediyelerimizle onların evde geçirdiği zamanda sıkılmamalarını, kaliteli zaman geçirmelerini hedefledik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı yarınlara ulaşması için koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için kurallara uyarak evden çıkmamalarını diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)