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Oğuzlar Belediyesi’nden “halk buluşması” toplantısı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 100 günlük hizmetlerini anlatmak amacıyla halk buluşması düzenledi.

Oğuzlar Belediyesi’nden “halk buluşması” toplantısı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 100 günlük hizmetlerini anlatmak amacıyla halk buluşması düzenledi.

30 Temmuz 2019 Salı 01:17
Oğuzlar Belediyesi’nden “halk buluşması” toplantısı

Oğuzlar Belediyesi’nde düzenlenen halk buluşmasına çok sayıda ilçe sakini katılırken, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar Belediye Başkanlığı’nı devraldığı günden itibaren Belediye’nin mali durumu ve 100 günlük çalışmaların sunumunu anlattı.

2014 yılında Belediye borcunun 6 milyon 431 binken 31 Mart itibariyle 10 milyon 853 bin lira borçla Belediye’yi devraldıklarını belirten Yıldırım, “Kimsenin dışarıda ‘biz şu kadar borç ödedik’ gibi bir ifade etmesine bizim karnımız tok. Rakamlar burada, rakamlar yalan söylemez. Şuanda bizim geldiğimiz süreç içerisinde de bugün itibariyle borç durumumuz 10 milyon 799 bin. Geçmişten gelen arıtmanın cezası duruyor, belediye birlikleri duruyor, YEDAŞ'a olan borcumuz artıyor, devam ediyor. İdari kadromuz burada; ister mali, ister teknik, ister fen işleri ne varsa açık yüreklilikle ve şeffaflıkla biz sizi cevaplamaya muktediriz” diyerek mali yapının genel perspektifini aktardıktan sonra yapılan faaliyetleri aktardı.

“Her daim memleketimizin her yerindeki hemşehrilerimizle bir arada olup onların dertleri ile dertlenmeyi, sevinçlerine ortak olmayı düstur edindik. Memleketime hizmet edebilmek, hemşehrilemin gönüllerine girebilmek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz” diyen Yıldırım, “Gönül Belediyeciliği ile hem gönlümüzün hem de belediyemizin kapıları her zaman herkese açık oldu. Her zaman da öyle olacak. Ziyaretleri ile yanımızda olan herkese teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

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