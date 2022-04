Oğuzlar Belediyesi gönüllere dokundu

Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ayı olan Ramazan ayı dolayısıyla Oğuzlar Belediyesi'nin gönül belediyeciliği çalışmaları aralıksız devam etti.

Ramazan ayında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile hareket ettik. 2019 'dan beri her ramazan ayında düzenli olarak Belediyemiz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz aşevimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi 150 haneye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bayram öncesinde çocuklarımızın yüzünü güldürmek için ihtiyaç sahibi çocuklarımızı giydirdik, 23 Nisan’da ise minik çocuklarımızla iftarda biraraya gelip paylaşmanın önemini onlara aktarıp çocuklarımıza örnek olmayı amaçladık. Yetim çocuklarımızla iftar sofralarında biraraya gelip onlarla aile sıcaklığında bir iftarda buluşup her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Gönülden yapılan, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edilen her çalışma büyük küçük tüm hemşerilerimizi mutlu ediyor. Onların mutluluğunun daim olması için gönül belediyeciliği ile durmadan çalışacağız” görüşüne yer verdi.



(Haber Merkezi)