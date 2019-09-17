“Oğuz Adası” projesini görüştüler

Hitit Üniversitesi tarafından yapımına devam edilen“ Oğuz Adası Projesi” hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “ Üniversite olarak ilçemize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Görevinizde başarılar diler; her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise,"Oğuzlar’ın turizmde cazibe merkezi olması için Üniversite olarak kendilerinin de sürekli projeler geliştirdiklerini, her zaman işbirliğine hazır olduklarını" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)