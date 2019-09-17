Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101447
ALTIN
275.327
DOLAR
5.6965
STERLİN
7.1296
EURO
6.2970

“Oğuz Adası” projesini görüştüler

Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“Oğuz Adası” projesini görüştüler

Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

17 Eylül 2019 Salı 23:39
“Oğuz Adası” projesini görüştüler

Hitit Üniversitesi tarafından yapımına devam edilen“ Oğuz Adası Projesi” hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “ Üniversite olarak ilçemize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Görevinizde başarılar diler; her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise,"Oğuzlar’ın turizmde cazibe merkezi olması için Üniversite olarak kendilerinin de sürekli projeler geliştirdiklerini, her zaman işbirliğine hazır olduklarını" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ceviz yüz güldürdü
Ceviz yüz güldürdü
Oğuzlar’da aşure birlikteliği
Oğuzlar’da aşure birlikteliği
Oğuzlar'da asfalt çalışması
Oğuzlar'da asfalt çalışması
Oğuzlar'da doğalgaz sevinci
Oğuzlar'da doğalgaz sevinci
Oğuzlar’ın sorunlarını görüştüler
Oğuzlar’ın sorunlarını görüştüler
Oğuzlar'da yamaç paraşütü
Oğuzlar'da yamaç paraşütü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim