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Obruk Barajı tesisleri ziyaretçi akınına uğradı

Muhteşem doğası ile ziyaretçileri büyüleyen Obruk Barajı’nın eşsiz manzarasında zaman geçirmek için yüzlerce ziyaretçi Altın Koz Tesislerine akın etti.

Obruk Barajı tesisleri ziyaretçi akınına uğradı

Muhteşem doğası ile ziyaretçileri büyüleyen Obruk Barajı’nın eşsiz manzarasında zaman geçirmek için yüzlerce ziyaretçi Altın Koz Tesislerine akın etti.

09 Haziran 2019 Pazar 20:30
Obruk Barajı tesisleri ziyaretçi akınına uğradı

Ziyaretçilerle bir araya gelip bayramlarını kutlayan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

“Tesislerimizde gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için Anitta Otel'in Eski Genel Müdürü Uğur Kale ile çalışmaya başladık. Profesyonel hizmeti ve güler yüzlü yönetim anlayışı ile Altın Koz Tesislerimiz artık emin ellerde. Türkiye'nin saklı cenneti olan Oğuzlar'ımızı tüm Türkiye'ye duyurmak için elimizden geleni yapacağız ve buranın bilinirliğini artıracağız. Sürat teknelerimiz ve su bisikletlerimizle su sporları severlere de hitap eden tesislerimize tüm doğaseverleri bekliyoruz.”

Altın Koz Tesislerinde çalışmaya başlayan Uğur Kale ise “Müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Altın Koz Tesislerimizi geliştirip müşteri taleplerine uygun hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tüm ziyaretçilerimizin ramazan bayramını kutlar, keyifli vakit geçirmelerini dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)

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