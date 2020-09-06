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Fotoğraflarla Oğuzlar’ı tanıttılar

Oğuzlar’da bu yıl 2.’si düzenlenen ödüllü Amatör Fotoğraf yarışmasının sonuçlanmasının ardından yarışmaya katılan fotoğraflar AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde beğeniye sunuldu.

Oğuzlar 06.09.2020, 18:57
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Fotoğraflarla Oğuzlar’ı tanıttılar

Oğuzlar konulu yarışmada 89 fotoğraf yarışmış 13-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışmada Hitit Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Sabri Çiçek, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, İHA Osmancık Muhabiri İsmail Kabakdere, fotoğraf sanatçıları Selçuk Şeker ve Onur Arman jüri üyeliklerini yapmıştı.

Yarışmada Ceviz’in ayıklanma aşamasını geleneksel olarak gösteren Ahmet Can Sarıkabak’ın çektiği fotoğraf birinci olurken, Hatice Ceylan ikinci, Gökhan Avsar ise üçüncü olmuştu. Yarışmaya katılan fotoğrafların yer aldığı sergi AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde açılırken, sergiyi CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve vatandaşlar gezdi.(Haber Merkezi)

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