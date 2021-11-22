Emniyet’ten Oğuzlarlı öğrencilere trafik eğitimi

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından “çocuklar için trafik dedektifleri projesi” kapsamında Oğuzlarlı öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Emniyet Müdürlüğü Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 112 öğrenciye ve Oğuzlar Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 65 öğrenciye "Karayolları Trafik Güvenliği ve Eylem Planı" çerçevesinde hazırlanan "Çocuklar için Trafik Dedektifleri Projesi" adı altında trafik eğitimi verildi. (Haber Merkezi)

