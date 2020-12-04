Buse Yıldırım avukatlık ruhsatını aldı
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın kızı Av. Buse Yıldırım stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.
Oğuzlar 04.12.2020, 13:44
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Kızlarının ruhsat törenine katılarak sevincine ortak olan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve ailesi şu açıklamalarda bulundu; "Sevgili kızımız Buse 'nin avukatlık ruhsatını alarak meslek hayatına başlamasının sevincini yaşadık
yolun da bahtın da açık olsun, meslek hayatında başarılar dileriz"
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