Buse Yıldırım avukatlık ruhsatını aldı

Kızlarının ruhsat törenine katılarak sevincine ortak olan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve ailesi şu açıklamalarda bulundu; "Sevgili kızımız Buse 'nin avukatlık ruhsatını alarak meslek hayatına başlamasının sevincini yaşadık

yolun da bahtın da açık olsun, meslek hayatında başarılar dileriz"