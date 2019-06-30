Altın Koz'da yetişiyorlar

Türkiye'nin saklı cenneti Oğuzlar 'da yer alan Altın Koz Tesisleri hem ilçe turizmine katkı sunuyor, hem de gençlerin kendilerini yetiştirerek ileride istihdam sorunu yaşamayacağı bir meslek edinmelerine aracı oluyor. Kursun Oğuzlarlı gençlere istihdam alanı açarak gençlerin işsizlik sorunu yaşamaması için bir fırsat olduğunu belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Altın Koz Tesislerimiz Oğuzlar turizmi için çok büyük bir nimet. Bu nimeti gençlerimiz de aşçı yardımcılığı kursu ile tesisimizin mutfağında yetişerek kendilerini hizmet sektörüne hazırlıyorlar. Bu kurs ile tesisimizin gençlerimize istihdam kapısı açacak olması bizleri sevindiriyor. Aşçı yardımcılığı kursu alan tüm gençlerimize eğitimlerinde başarılar dilerim" dedi. (Haber Merkezi)