Uzman Çavuş defnedildi
Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Hayrani Çağlar (44), Mecitözü’nün Köseeyüp Köyü’nde askeri tören eşliğinde toprağa verildi.
Mecitözü 27.05.2021, 22:31
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Eskişehir’de görev yapan ve memleketi Çorum’a izne gelen Uzman Çavuş Hayrani Çağlar, Mecitözü ilçesi Elvançelebi yolunda otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hayrani Çağlar'ın cenazesi, Mecitözü ilçesinin Köseeyüp Köyü’nde gözyaşları arasında resmi törenle toprağa verildi.
Köseeyüp Köyü’nden Celal Çağlar’ın oğlu Hayrani Çağlar’ın genç yaşta vefatı derin üzüntü yarattı. (Haber Merkezi)
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