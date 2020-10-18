“Süt üreticileri zor durumda”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, Mecitözü Süt Birliği’ni ziyaret ederek birliğin ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

Birlik Başkanı Metin Ayvaz, “Yeme yüzde 37 oranında zam yapıldı. 50 kiloluk yem, 100 TL oldu. Bizler sütün litresini üreticiden 2.05 TL’den alıyor ve toptan olarak 2.30 TL’den satıyoruz. Üretici, sütü en az 3 TL’den satmalıdır. 1 litre süt ile 2 kilo yem alınmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılmazsa hayvancılık zarar eder, üreticinin ayakta kalması imkânsız hale gelir” şeklinde konuştu.

Çiftçinin, üreticinin zor bir dönem yaşadığını ifade eden Ayvaz, süt fiyatlarının acilen güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise her zaman ve her koşulda üreticinin yanında olduklarını belirterek, sorunların çözümü noktasında gereken girişimleri yapacaklarını, talepleri ilgili kurumlara ileteceklerini söyledi. (Haber Merkezi)