Şenel Bolat kazada can verdi

Sadık Bolat’ın eşi, Aşır, Müslüm, İmdat, Yılmaz, Gamze ile merhum Leyla ve Tuncay Bolat’ın anneleri Şenel Bolat, Ankara’da karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şenel Bolat'ın kızı Leyla Bolat ise 2020 yılı Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata veda etmişti. Bolat ailesi, ardarda yaşanan acı haberlerle sarsıldı.

Merhumenin cenazesi öğle saatlerinde Körücek Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)