Mecitözü’nde toplu sözleşme imzalandı
Mecitözü 14.01.2022, 21:00
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Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile Mecitözü Belediyesi arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.
Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Veli Aylar’a ve bu süreçte bizlere güvenerek destek veren işçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu toplu iş sözleşmemizin tüm çalışanlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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