Mecitözü’nde iki ayrı yangın

Her iki yangın da, Mecitözü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İlçenin Şeyhler Mahallesinde elektrik kontağının arızalanması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Öte yandan Bayındır Köyü’nde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Köy yangınında da herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmezken, maddi hasar oluştu.

(Haber Merkezi)