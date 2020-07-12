Mecitözü’nde iki ayrı yangın
Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde iki ayrı yangın meydana geldi.
Mecitözü 12.07.2020, 18:39
18
Her iki yangın da, Mecitözü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
İlçenin Şeyhler Mahallesinde elektrik kontağının arızalanması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Öte yandan Bayındır Köyü’nde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Köy yangınında da herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmezken, maddi hasar oluştu.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Temmuz 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:13
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:49
|Akşam
|20:19
|Yatsı
|22:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|32
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. Balıkesirspor
|33
|38
|13. İstanbulspor
|32
|37
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Burnley
|35
|50
|10. Tottenham
|34
|49
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Aston Villa
|35
|30
|19. Bournemouth
|34
|28
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|36
|24