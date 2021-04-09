Mecitözü polisinden doğaya bin 176 fidan

Mecitözü polisi, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bin 176 fidanı toprakla buluşturdu.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü, Mecitözü Emniyet Amirliği’nin düzenlediği çeşitli programlarla kutlanıyor.



Mecitözü İlçe Emniyet Amiri Fatih Yalçın gözetiminde düzenlenen etkinlikte Çorum - Mecitözü Karayolu Köprübaşı köyü mevkiinde bulunan Polis Hatıra Ormanı’na çam, köknar, kayın olmak üzere bin 176 adet fidan dikildi. Etkinliğe katılanlar, kendi adlarına diktikleri fidanlara ilk can suyunu da vermenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşadılar.

Fidan dikme etkinliğine İlçe Emniyet Amiri Fatih Yalçın ile birlikte İlçe Karakol Amiri Arslan Gültekin, Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Şahin, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İlçe Özel İdare Müdürü Veli Singer, Yazı İşleri Şefi Orhan Yüksel, Milli Eğitim Müdürü irfan Doğru, Şube Müdürü Mehmet Çelik, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, Süt Birliği Başkanı Metin Ayvaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Öz, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Ali Özerdem, CHP Belediye Meclis Üyesi Elvan Güngören, Hastane Başhekimi Alper Bayrak, Ziraat Bankası Müdürü Cem Aydın, Merkez Büyük Cami imamı Hasan Coşar, Kütüphane Müdürü Erhan Küçük ve PTT Müdürü Şahan Yılmaz katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

