“Mecitözü öz köyleri grup yolu mayın tarlası gibi”

İl Genel Meclisi’nde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 mali yıl bütçesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Çetin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Mecitözü’ndeki çalışmalarının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Öz köyleri olarak da bilinen 17 köyün bulunduğu grup yolunda 2020’de çalışmaların başladığını ve 2021’de de sathi kaplamasının yapılmasına karar verildiğini ancak sathi kaplama işinin iptal edildiğini anımsatan Çetin, “Bir daha da orada çalışma yapılmadı. Yol mayın tarlası gibi. Öte yandan ilçemizin Karadeniz’e açılan bölgesi olan Sülüklü köyü yolu üzerinde ise menfez yok.

Geçen yıl grup yolu haricinde hiçbir yere asfalt yapılmayacak denilmişti. Ancak 600 bin lira ayrılıp Kuyucak yoluna asfalt yapıldı. İlçenin gerek ekonomik gerekse de nüfus yönünden en büyük köyü olan Hisarkavak’ta halen kilittaşı yok” diyerek, tepkisini dile getirdi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Çetinkaya ise Kuyucak yolunun grup yolu içerisinde olduğunu belirtirken, Sülüklü yolunda ise menfez eksikliğinin bulunmadığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

