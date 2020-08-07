Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı göreve başladı

14 Temmuz 2020 tarih ve 31185 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mecitözü Kaymakamı olarak atanan Murat Yayabaşı, ilçeye gelerek görevine başladı.

MURAT YAYABAŞI KİMDİR?

Murat Yayabaşı, 1993 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2015 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2017 yılında Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Sırası ile Kilis Valiliği’nde il merkez stajını, Düzce ili Akçakoca ilçesi ve Ankara ili Haymana ilçesinde refiklik stajını, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında ise teftiş stajını tamamladı. Ardından Denizli ili Bekilli ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Sekiz ay süreyle İngiltere’nin Manchester şehrinde yabancı dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallığın idari sistemi üzerine bir dizi çalışmalar yaparak yurtdışı stajını tamamladı. 105. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak kura sonucu Çandır Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

Yayabaşı, 14 Temmuz 2020 tarih ve 31185 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/362 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mecitözü Kaymakamı olarak atanmış olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.