Mecitözü heyetinin Zeki Gül’ü ziyareti
Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, beraberinde Mecitözü’nün ileri gelenlerinden Kemal Tepe, Medet Sönmez, Osman Altunörs, Cengiz Altunörs ve Hacı Hüseyin Eryaşar ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret etti.
Mecitözü 19.06.2020, 20:12
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Mecitözü’nün sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, Başkan Veli Aylar, Zeki Gül’e ilçeye özgü bir armağan verdi. Ayrıca kendisine, Çorumspor forması armağan edildi.
(Haber Merkezi)
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