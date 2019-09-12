Mecitözü Belediyesi enerji üretecek

Mecitözü Belediyesi’nin daha önce projelendirdiği, ancak hayata geçiremediği yenilenebilir enerji üretimi amaçlı Güneş Enerji Santrali (GES) için ilk adım atıldı.

Projenin hayata geçirilmesi için CHP Çorum İl Örgütü tarafından bazı girişimlerde bulunulacak. Yaklaşık 1 milyon liralık maliyet gerektiren proje, hayata geçirildiğinde Mecitözü Belediyesi’ne her ay 30 bin TL’lik getiri sağlayacak.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ile Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, beraberinde Elektrik Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Aydın Taşkın ile birlikte Mecitözü Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Veli Aylar ile bir süre görüştü. Ziyarete Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin de katıldı.

İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Ankara’da yapılan il başkanları toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İlinizde bulunan belediye başkanlarına her konuda yardımcı olun. Belediye başkanlarına gereken desteği sağlayın” şeklinde talimat verdiğini hatırlatarak, projelerin hayata geçirilmesi, hizmetlerin halka götürülmesi ve sorunların çözümü konusunda partili belediye başkanlarına her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

İl Başkanı Tüfekçi, Mecitözü Belediyesi’nin daha önce projelendirdiği, ancak hayata geçiremediği yenilenebilir enerji üretimi amaçlı Güneş Enerji Santrali (GES) için gerekli olan 1 milyon liralık maddi kaynağın temin edilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını, bazı girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.

Başkan Veli Aylar ise proje tamamlandığında ve hayata geçirildiğinde Mecitözü Belediyesi’ne her ay 30 bin liralık gelir sağlanacağını bildirerek, güneş enerjisinden enerji üretmek için hazırladıkları projeyi gerçekleştirmek için çaba gösterdiklerini, bu noktada maddi kaynağa ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Ziyaret sırasında projenin hayata geçirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. (Haber Merkezi)