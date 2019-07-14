Körücek’te Topcu ailesinden duvar ve fırın hayratı

Körücek Köyü Muhtarlığı ve Mecitözü İlçesi Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği işbirliği ile köye yapılan hizmetler ardı ardına gelirken, hayırsever Haydar Topçu ve ailesi tarafından da köye iki önemli hizmet kazandırıldı.

Haydar Topcu ve eşi Şamigül (Samiye) Topçu tarafından köy parkının etrafına duvar ördürüldü. Park etrafında yaptırılan çevre düzenlemesi köye güzel bir görünüm kazandırdı. Ayrıca köy çeşmesi ve çamaşırhane binası yanına kara fırın olarak tabir edilen çörek fırını yaptırıldı.

Duvar ve fırının tüm yapım maliyetleri Topçu ailesi tarafından karşılandı. Şamigül ve Haydar Topçu çifti, geçmiş yıllarda ise köye çeşme ve çamaşırhane yaptırmıştı.

"FIRIN OLMADAN OLMAZ..."

Köy Muhtarı İlhan Topcu, Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ve diğer köy halkı hayırları için Şamigül ve Haydar Topçu'ya teşekkür etti.

Dernek Başkanı Hizmet Yavuz, "Körücek'te fırın olmadan olur mu? Tabi ki olmaz. Önceki yıl söz vermiştik, kısmet bu yıla imiş. Hayırsever büyüğümüz, derneğimizin geçmiş dönemlerde başkanı da olan Haydar Topcu'ya teşekkürler. Diğer köylülerimize örnek olması temennimiz" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Muhtar İlhan Topcu, Haydar Topcu ve ailesinin köye her zaman maddi-manevi katkılar sağladığını belirterek, örnek hayratlarından dolayı teşekkür etti.

Amaçlarının daha yaşanabilir, daha kalkınmış ve gelişmiş bir Körücek olduğunu vurgulayan Muhtar Topcu, gerek köy halkının, gerekse şehir dışında yaşayan köylülerin, hayırsever işadamı ve vatandaşların desteğini beklediklerini bildirdi.

"ÖRNEK KÖYE YARDIMCI OLMAK TEMEL GÖREVİMİZ"

Hayırsever vatandaş Haydar Topcu ise Körücek Köyü'nün bölgenin örnek köylerinden birisi olduğunu belirterek, "köyümüze katkı sağlamak, hizmetlere yardımcı olmak hepimizin temel görevi. Bugüne kadar imkanlar çerçevesinde bazı hizmetlerin getirilmesine katkıda bulundum. Bundan sonra da üzerime düşeni yapmaya, köyümün gelişimine katkıda bulunmaya, insanların refah ve mutluluğunu artırmaya gayret göstereceğim. Bu köy hepimizin. Diğer hayırseverlerin de taşın altına elini koymasını bekliyoruz" dedi.

GENÇLER İÇİN FUTBOL SAHASI

Körücek'te park etrafındaki çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, kara fırın ile birlikte gençler için futbol sahası da oluşturuluyor. Muhtar-dernek işbirliği ve köylülerin katkısıyla demirden kale direği yaptırıldı.

Profesyonel futbol takımlarının kullandığı ölçülerde yaptırılan kale direkleri köy harmanına monte edildi. Gençler bundan böyle futbol maçlarını daha rahat ortamda yapabilecek.

(Volkan SINAYUÇ)