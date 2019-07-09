Körücek’te şenlik

Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından Köy Muhtarlığı ile işbirliği halinde düzenlenen şenliğin bu sene de coşku içinde geçmesi bekleniyor. Şenlik ve piknik programına; solist Filiz Ak katılacak. Sanatçı Filiz Ak'a bağlamada Özgür Öztürk, orgda Kubat Ramazan eşlik edecek. Filiz Ak ve ekibi, geçtiğimiz yıl yine Körücek Şenliklerinde katılımcılara türkü ve halaylarıyla coşku dolu saatler yaşatmıştı.

Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, şenliğe tüm köylüleri, ilgilileri ve Körücek sevenleri davet etti. Köy Muhtarı İlhan Topcu da şenlik ve piknik organizasyonu için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, köy parkının bakım ve ilaçlamasının da yapıldığını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)