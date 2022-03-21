Kenan Yaşar’ın annesi vefat etti
Mecitözü 21.03.2022, 10:39
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Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar’ın annesi Fevziye Yaşar vefat etti.
Kenan Yaşar, Ali İhsan Yaşar ve AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar’ın anneleri merhum Rıdvan Yaşar’ın eşi Fevziye Yaşar’ın cenazesi bugün ilkindi namazı sonrası Mecitözü Büyük Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası Hıdırlık mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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