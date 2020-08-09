Karantina altındaki mahalle 3 gün susuz kaldı

Mecitözü’ne bağlı Şeyhler Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde çok sayıda kişide koronavirüs hastalığı tespit edilmesi sonrasında karantina başlamıştı. Karantina kararının uygulanmaya başlamasının ardından ise Mecitözü Belediyesi tarafından suların kesildiği iddia edilmişti.

Mahalle Muhtarı Salim Çadır, mahalleleri karantinaya alındıktan bir gün sonra suların Mecitözü Belediyesi tarafından kesildiğini iddia ederek “Bir yudum suya muhtaç kaldık, bize adeta ölüme terk eder gibi kaderimizle baş başa bıraktılar” diye konuştu.

Mahallede pozitif koronavirüs vakasının 18 olduğunu, ayrıca 60 temaslı kişinin de karantinaya alındığını belirterek yaşanan susuzluğa yetkililerin çare üretmediğini de savunmuştu.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ise Belediye olarak olayı duyduktan sonra hareket geçtiklerini, koronavirüs çıkan bir yerde suları kesmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Şeyhler Mahallesi’nin suyunun Kırklar Dağı’ndan 15-16 kilometre ileriden geldiğini belirten Başkan Aylar, yaptıkları araştırma sonucunda iki gün içinde arızayı tespit ettiklerini ve gidererek önceki günden beri mahalleye su verilmeye başlandığını da açıkladı.

(Haber Merkezi)