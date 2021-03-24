Kar yağışı araç trafiğini aksattı

Bazı yerlerde yoğun kar yağışları görülürken, özellikle Mecitözü’ne bağlı köyler kar altında kaldı. Çorum-Mecitözü yolunda ise kar yağışlarından dolayı trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

Mecitözü ve Kaymakçı mevkiinde yollar karla kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

(Haber Merkezi)

