Kar yağışı araç trafiğini aksattı
Çorum’da yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bıraktı.
Mecitözü 24.03.2021, 19:36
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Bazı yerlerde yoğun kar yağışları görülürken, özellikle Mecitözü’ne bağlı köyler kar altında kaldı. Çorum-Mecitözü yolunda ise kar yağışlarından dolayı trafik akışı güçlükle sağlanıyor.
Mecitözü ve Kaymakçı mevkiinde yollar karla kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
(Haber Merkezi)
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