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Kar yağışı araç trafiğini aksattı

Çorum’da yağmur yağışları yerini kar yağışlarına bıraktı.

Mecitözü 24.03.2021, 19:36
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Kar yağışı araç trafiğini aksattı

Bazı yerlerde yoğun kar yağışları görülürken, özellikle Mecitözü’ne bağlı köyler kar altında kaldı. Çorum-Mecitözü yolunda ise kar yağışlarından dolayı trafik akışı güçlükle sağlanıyor.
Mecitözü ve Kaymakçı mevkiinde yollar karla kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
(Haber Merkezi)
 

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