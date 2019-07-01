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Kaçak kazıya suçüstü

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıya suçüstü

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:47
Kaçak kazıya suçüstü

Edinilen bilgiye göre; Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde Mecitözü’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiye istinaden adli makamlarla yapılan koordine neticesinde Mecitözü ilçesinde (Sit Alanı) içerisinde, M.Ö. ve F.G. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü detektör ile yakalandılar.

Yakalanan şüpheliler M.Ö. ve F.G. adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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