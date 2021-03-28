Geykoca Muhtarı babasını kaybetti

Normalleşme süreci ile birlikte son dönemde yeniden vaka ile ölüm sayıları tırmanışa geçen yeni tip koronavirüs hastalığı can almaya devam ediyor.

Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Geykoca Köyü Muhtarı Ali Işık da babasını koronavirüs salgını nedeniyle kaybetti.

Salgının başladığı günden beri ölümlerin yoğun olarak görüldüğü Mecitözü İlçesi’ne bağlı Geykoca Köyü Muhtarı’nın aynı ismi taşıyan babası Ali Işık (71) hayata gözlerini yumdu.

Ali Işık’ın cenazesi Geykoca Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

