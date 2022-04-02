Genç yaşta amansız hastalığa yenik düştü

Mecitözü'ün tanınmış ailelerinden Altısap ailesinin gelini olan Cansu Altısap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşama veda etti.

Rahmetli merhum Necmettin Altısap'ın gelini, Gökhan Altısap'ın eşi Cansu Altısap'ın cenazesi bugün Köprübaşı Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)