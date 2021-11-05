Genç öğretmen korona kurbanı

Şirinler Özel Eğitim Anaokulu'nda görev yapan Emre Yılmaz, genç yaşta yakalandığı Kovid-19 sonucu hayatını kaybetti.

Mecitözü ilçesine bağlı Figani köyünden, (35), koronavirüs salgını sonucu vefat etti.

Çorum Devlet Hastanesi'nden emekli Yüksel Yılmaz’ın oğlu, evli ve 2 çocuk babası Emre Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Genç öğretmenin cenazesi Figani Köyü’nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

(Haber Merkezi)

