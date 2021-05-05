Genç anne kansere yenildi

Hüseyin ve Mefaret Yücel'in kızı, evli ve 1 çocuk annesi Serçin Yücel, hayata veda etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören genç kadın, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi Kalecik Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.