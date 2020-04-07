Fındıklı’da karantina kaldırıldı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 24.03.2020 tarihli ve 2020/5 nolu kararıyla 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınan Mecitözü İlçesi Fındıklı Köyümüzün 14 günlük karantina süresi doldu. Toplum Sağlığı Merkezi personelince köyde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde yapılan son kontrolünde de herhangi bir olumsuz durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 06.04.2020 tarihli ve 2020/10 nolu kararıyla 07.04.2020 tarihi itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)