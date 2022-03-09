Eski Muhtar Ahmet Gül hayatını kaybetti
Çorum'un Mecitözü İlçesi Geykoca Köyü eski Muhtarı Ahmet Gül (67) vefat etti.
Mecitözü 09.03.2022, 22:10 09.03.2022, 22:11
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Alınan bilgiye göre Ahmet Gül önceki gece hayatını kaybederken, cenazesi öğle saatlerinde Mecitözü Cemevi’nden alınarak Geykoca Köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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