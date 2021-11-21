Engelli genç hayata veda etti
Mecitözü 21.11.2021, 17:13
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Çorumlu engelli genç Bekir Önal, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.
Mecitözü İlçesi’nin İbek Köyü nüfusuna kayıtlı Elvan Önal’ın oğlu Bekir Önal, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. İzmir'de ikamet eden engelli genç Bekir Önal, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi önceki gün ilimize getirilerek Mecitözü'nün İbek Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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