Elvançelebi’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’un Mecitözü yolu üzerindeki Elvançelebi bölgesindende meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre; kaza öğleden sonra Mecitözü yolu Elvançelebi bölgesinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle bir TIR, çöp arabası ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

İlk belirlemelere göre zincirleme trafik kazasında ismi halen öğrenilemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer iki aracın sürücüleri ise ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında Mecitözü yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Nurdan AKBAŞ)