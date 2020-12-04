Duran Ünsal virüs kurbanı

Duran Ünsal, geçtiğimiz yıllarda AK Parti’den Mecitözü Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Çitli Köyü nüfusuna kayıtlı, Ünsallar İnşaat sahiplerinden Hasan, Hüseyin ve Hüsamettin Ünsal’ın babası Duran Ünsal, çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş ve AK Parti’de siyasi yaşantısına başlamıştı. Bir süre Mecitözü İlçe Başkanlığı da yapan Ünsal, belediye başkanlığı için de aday adayı olmuştu. Ünsal’ın Covid-19 virüsü sonucu vefat etmesi, derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi önceki gün Çitli Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)