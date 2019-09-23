Çatıdan düşerek yaralandılar

Edinilen bilgilere göre önceki gün saat 15.00 sıralarında Bekişler Köyü’nde ikamet eden 67 yaşındaki K.T., evinin çatısının onarımını yaptığı esnada merdivenden düştü.

Hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralanan şahıs, Mecitözü Devlet Hastanesi’ni kaldırıldı.

İlçeye bağlı Karacuma Köyü’nde ikamet eden 64 yaşındaki H.Ö. ise evinin çatısında bulunan su deposunun bakım onarımını yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü.

Hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralanan H.Ö.., Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı